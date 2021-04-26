Волгоградка 4 года делала из людей «липовых» инвалидов

Следователи Волгограда распутали крупную аферу на инвалидностях: мошенники оформляли волгоградцам липовый статус. За отдельную плату, конечно. 55-летняя жительница Среднеахтубинского района Волгоградской области в этой схеме выступала в роли посредника: она «поставляла» клиентов сотруднице теротделения областного бюро медсоцэкспертизы, а та уже вела переговоры с врачами и руководством организации о выдаче фиктивных справок. За эти «услуги» женщины получали неплохие «откаты».

- За четыре года – с февраля 2016-го - обвиняемая посредница помогла оформить «липовую» инвалидность 26 волгоградцам. За фиктивные документы она передала своей сообщнице свыше 3,5 миллионов рублей, - сообщили «КП-Волгоград» в СУ СК по Волгоградской области.

На волгоградку завели уголовное дело по статье «посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий».

Разоблачить мошенников удалось в ходе совместной операции сотрудников ОЭБиПК УМВД по Волгограду, а также УФСБ России по Волгоградской области в сентябре 2020 года.

- В ходе обысков было изъято сумме свыше 850 тысяч рублей, более 2 тысяч евро и долларов. Посредница полностью признала свою вину и рассказала все обстоятельства преступления, поэтому материалы в отношении нее были выделены в отдельные производства. Дело ее уже передали в суд, - уточняют в следственном управлении.

Расследование дела в отношении остальных участников преступной схемы еще продолжается.