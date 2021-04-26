В магазине не выполнили раннее выданное предписание Роспотребнадзора Фото: Олег УКЛАДОВ

В Волгограде магазин «Магнит» оштрафовали за антиковидные нарушения. Они были выявлены в торговом павильоне сети по адресу улица Луковского, 4 в Тракторозаводском районе. Во время рейда сотрудников Роспотребнадзора было выявлено невыполнение раннее выданного ведомством предписания о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий, чтобы минимизировать риски распространения коронавируса. Персонал магазина акционерного общества «Тандер» был обеспечен тканевыми многоразовыми масками без сменных фильтров, сообщили «КП-Волгоград» в Управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области. Выявили и другие нарушения.

- В магазине для проведения дезинфекции не применяются дезинфицирующие средства, зарегистрированные в установленном порядке, в инструкциях по применению которых указаны режимы обеззараживания объектов при вирусных инфекциях. В закрытых помещениях с постоянным нахождением работников не применяются устройства для обеззараживания воздуха. Комната для приема пищи не оборудована раковиной для мытья рук и дозатором для обработки рук кожным антисептиком. В торговом зале не организовано нанесение разметки, позволяющей соблюдать расстояния между посетителями не менее 1,5 метра, - уточнили в Роспотребнадзоре.

Тракторозаводский районный суд привлек АО «Тандер» к административной ответственности. За выявленные нарушения компанию оштрафовали на 100 тысяч рублей.