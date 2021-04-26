Суд в Волгограде привлек «Ротор» к административной ответственности

Фото: СК "Ротор"

Ворошиловский районный суд Волгограда привлек к административной ответственности СК «Ротор». Спортивный клуб нарушил правила обеспечения безопасности при проведении футбольного матча, рассказали «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области. Случилось это 6 марта во время игры 21-го тура РПЛ с «Химками». Во время встречи на поле «Волгоград Арены» вышли и стали прогуливаться двое болельщиков 18-ти и 37-ми лет. Матч пришлось на время остановить, пока волгоградцы пересекли поле с одного края на другой. Сразу после этого их задержали. Болельщиков, которые были пьяными, наказали арестом на 10 суток и запретом посещения спортивных мероприятий сроком на 3 года.

«Ротор» же избежал штрафа за то, что во время игры службы безопасности не доглядели за двумя болельщиками. Суд в отношении спортивного клуба назначил административное наказание в виде предупреждения. Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке.