Зданию НЭТа в Волгограде вернут исторический облик за 119 миллионов

Реставрация здания НЭТа будет длиться около семи месяцев Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгограде определился подрядчик, который займется первым этапом реконструкции здания Нового экспериментального тетра. Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на итоги аукциона на сайте Госзакупок, к работам приступит компания АО «ПРИВОЛЖТРАНССТРОЙ». Она будет восстанавливать исторический облик здания НЭТа за 119 миллионов 777 тысяч рублей. Государственный контракт на проведение первого этапа реставрации уже был заключен. Как рассказали в областном комитете строительства, на объекте предстоит провести ремонт двух крылец и террасы на дворовом и парковом фасадах, оборудовать новое архитектурное освещение.

- Для воссоздания первоначального облика здания демонтируют информационные щиты на отмостке переднего и бокового фасадов, перенесут внешние блоки сплит-систем, оконных решеток, прожекторов, козырьков, - добавили в облстрое.

Также рабочие укрепят и отреставрируют наружные стены, восстановят утраченные декоративные элементы, обновят мемориальные доски и бра, заменять оконные блоки на деревянные. Строителю воссоздадут исторический рисунок расстекловки. Облицовка цоколя будет из гранитных плит темно-красного цвета – такие же были установлены в 80-х годах прошлого века. Также по плану предстоит отреставрировать скульптурные композиции и восстановить отмостки по всему периметру здания. Работы на первом этапе реставрации НЭТа должны завершится до ноября этого года. До 2023 года обновление пройдет и внутри здания.

Отметим, компания АО «ПРИВОЛЖТРАНССТРОЙ» в последние годы строит и восстанавливает многие объекты на территории Волгограда. Она возвела музей «Россия – моя история», школу «Долина знаний», сделала сквер у строящегося собора Александра Невского, обновила ДЮЦ и верхнюю террасу Набережной, реставрирует здание кинотеатра «Победа» и занималась многими другими проектами.