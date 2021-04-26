В Волгограде «десятка» протаранила уборочную машину: два человека в больнице

В двух авариях в Волгоградской области пострадали водители и пассажиры отечественных легковушек Фото: Иван МАКЕЕВ

В Волгограде водитель «ВАЗ-21101» протаранил уборочную машину. Авария произошла на Третьей продольной магистрали в Дзержинском районе 25 апреля в 16.00. 55-летний мужчина за рулем «десятки» напротив дома №37б по улице Землячки не справился с управлением и влетел в уборочную технику «ПУМ 001 «Магистраль», которую на прицепе вез «КамАЗ». Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области, пострадали два человека, которые находились в отечественной легковушке. Скорая помощь увезла в больницу водителя и 54-летнюю пассажирку.

Двое пострадавших и в ДТП в Новоаннинском районе. Накануне в 15.20 за рулем «ВАЗ-21102» 38-летний мужчина на улице Пионерской не убедился в безопасности маневра и не уступил дорогу другому автомобилю. Произошло столкновение с «Opel Astra» под управлением 35-летней женщины. Находившиеся в «десятке» водитель и 62-летняя пассажирка получили травмы, их госпитализировали.