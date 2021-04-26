В Волгограде у Мамаева кургана сошел с рельсов трамвай

ЧП произошло 26 апреля в 8:40 часов в Краснооктябрьском районе Волгограда: недалеко от остановки Мамаев курган из-за неполадок сошел с рельсов скоростной трамвай. К счастью, пострадавших нет. Находившиеся внутри салона пассажиры благополучно покинули вагон и пересели на другой транспорт. На место выехали бригады МУП «Метроэлектротранс». Как оказалось, у транспорта произошло смещение передней колесной пары.

- Бригады оперативно прибыли на место для буксировки неисправного трамвая в депо. На время проведения работ электротранспорт временно ходит в измененных границах «Ельшанка- Европа Сити Молл», - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии.