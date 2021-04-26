Волгоградец едва не сгорел при пожаре в своем доме

Дом загорелся во втором часу ночи Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Минувшей ночью, 26 апреля, в Волгоградской области мужчина едва не сгорел в собственном доме. Пожар вспыхнул в хуторе Петруши Даниловского района на улице Щербаковской. Сигнал о ЧП на пульт диспетчера поступил в 1.15. На место возгорания выехали огнеборцы 36-й пожарно-спасательной части. Деревянный частный дом размером 9 на 9 метров горел по всей площади, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МЧС России по Волгоградской области. Пожарные потушили огонь в 1.36. Во время происшествия пострадал мужчина, которому потребовалась госпитализация. Причина возгорания устанавливается.

В региональном Главке МЧС напоминают о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности. Огонь может угрожать не только здоровью, но и жизни. В случае пожара необходимо звонить по телефону 101.