Два раза в неделю: из Волгограда в Симферополь открылось авиасообщение

Весна в самом разгаре, а на носу длинные майские праздники. В условиях пандемии многие волгоградцы соскучились по отдыху на берегу моря. Теперь добраться до черноморских курортов стало проще: накануне, 25 апреля, из Волгоград отправился первый самолет в Симферополь. Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на Международный аэропорт Волгограда, авиарейсы на самолете Boeing-737-800 до Крыма будут осуществляться дважды в неделю – по средам и воскресеньям.

Согласно онлайн-табло, ближайший рейс будет 28 апреля. Лайнер вылетит из Волгограда в 11:00, время в пути – 1 час 45 минут, прибытие в 12:45 (стоимость 4,140). В воскресенье, 2 мая, рейс из Гумрака отправится в 19:40, время в пути – 1 час 40 минут, прибытие в 21:20 (цена – 4,140).