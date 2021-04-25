Рабочая неделя в Волгограде начнется с дождей и +12 тепла

25 апреля лучше захватить зонтики: конец апреля в Волгограде и области будет дождливым и прохладным. Не успели волгоградцы привыкнуть к двадцатиградусному теплу, как температура вновь понизится в среднем по региону до +12º, а ночью и вовсе обещают заморозки. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в волгоградском ЦГМС.

- 26 апреля температура воздуха ночью будет +2...+7º, местами заморозки в воздухе до -1º, днем +7...+12º, местами до +16º. В Волгограде температура ночью +5...+7°, днем +10...+12°, - сообщили синоптики.

В некоторых районах пройдут дожди, ожидается переменная облачность. Ветер преимущественно восточный до 11 метров в секунду. Неустойчивой погода будет недолго – к началу майских праздников обещают заметное потепление, хотя осадки могут подпортить отдых на природе.