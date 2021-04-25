В центре Волгограда после жесткого столкновения с «Рено» перевернулся «Ниссан»

Сегодня, 25 апреля, в центре Волгограда столкнулись «Рено» и «Ниссан». Одна иномарка от сильного удара перевернулась на крышу. Жесткое столкновение произошло на пересечении улицы Краснознаменской с проспектом Ленина. Очевидно, один из водителей грубо нарушил правила дорожного движения. В сторону северной части города-героя временно образовалась небольшая пробка.

Очевидцами ДТП стали десятки автомобилистов и пешеходов, которые запечатлели последствия дорожного происшествия на телефоны. На место приехали ГИБДД, врачи и спасатели. Иномарки убрали с проезжей части. Информация о пострадавших уточняется.