6 волгоградцев убил COVID-19 за сутки

25 апреля оперативный штаб Волгоградской области сообщил о 6 смертях от коронавируса. Самой молодой погибшей стала 51-летняя жительница Алексеевского района: женщина обратилась к врачам спустя 4 дня после первых признаков заболевания, ее госпитализировали в «ВОКПБ №2», где она умерла. Не выжила 63-летняя волжанка, которая сначала лечилась амбулаторно и в тяжелом состоянии попала в «ГКБ № 3». Самостоятельно пытался вылечиться 65-летний мужчина из Волгограда, после вызова медиков его отвезли в «КБ № 5». Медики пытались спасти пациента, но из-за осложнений он умер. Не выжили 68-летний волжанин, 70-летняя камышанка, 79-летний волгоградец. У всех жертв COVID-19 были хронические заболевания.

- При появлении симптомов вирусной инфекции оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением. Не рискуйте своей жизнью, а также здоровьем окружающих — обращайтесь за помощью к врачам, - обратились в оперштабе к волгоградцам.