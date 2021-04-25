Под Волгоградом взломщики пытались достать из банкомата 1,5 миллиона

По 12 лет тюрьмы грозит взломщикам банкомата из Николаевского района Волгоградской области: четверо мужчин пытались похитить полтора миллиона рублей с помощью электропилы, кувалды и лома. Известно, что инцидент произошел в январе прошлого года в одном из сел. Бандиты подъехали к офисному зданию и проникли внутрь, разбив стекло. Один ждал в машине, трое по плану должны были скрыть банкомат.

Остановила грабителей женщина-охранник, успевшая вызвать полицейских. Преступникам пришлось бежать ни с чем. Спустя время стражи порядка поймали троих подозреваемых, четвертый до сих пор скрывается.

- Свою вину двое обвиняемых признали частично, третий - в полном объеме. После сбора всех необходимых доказательств уголовное дело было направлено в Николаевский районный суд, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.