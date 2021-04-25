В Волгоградской области сгорели два гаража с «Киа Рио» и «Нивой»

Две машины сгорели в гаражах. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Вечером 24 апреля на улице Народной во Фролово загорелись сразу два гаража с машинами: дотла сгорели «Киа Рио» 2021 года выпуска и «Нива» 1987 года. Об инциденте в пожарную службу сообщили в 20:53, на место выехали расчеты 58-ой части. Спасатели приехали незамедлительно и тушили охваченные пламенем боксы целый час.

- На улице Народной горели два гаража размером около сорока квадратных метров под общей кровлей по всей площади. Предполагаемая причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

Пострадавших нет. Волгоградцам напоминают о правилах пожарной безопасности (в случае ЧП необходимо позвонить на номер «101»).