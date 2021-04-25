Под Волгоградом иномарка врезалась в грузовик: 7-летняя девочка в больнице

Девочку доставили в больницу. Фото: Юлия Данильченко

7-летняя девочка и 28-летний водитель попали в больницу после серьезной аварии на трассе «Сызрань – Саратов - Волгоград». ДТП произошло 24 апреля в Дубовском районе в три ночи. На 599-ом километре автомагистрали столкнулись «Шевроле Лачетти» и «МАН». Случилось это по вине водителя иномарки: мужчина выехал на полосу встречного движения.

- Водитель не справился с управлением и выехал на полосу, предназначенную для движения встречного транспорта, и совершил столкновение с грузовой автомашиной «МАН» под управлением 61-летнего водителя. – рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Отметим, что за минувшие сутки в авариях пострадало 11 человек. По фактам дорожных происшествий проводятся проверки.