«Мы разочаровали и сами разочарованы»: тренер волгоградского «Ротора» о разгромном проигрыше «Зениту»

Накануне, 24 апреля, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге сыграли «Ротор» и «Зенит». Хозяева поля, занимающие лидерские позиции в таблице РПЛ, решительно и с разгромным счетом победили сине-голубых: волгоградская команда пропустила 6 мячей и ни одного не забила. Главный тренер «Ротора» Хасанби Биджиев извинился перед болельщиками на пресс-конференции.

- Сегодня есть кадровые проблемы. Достаточно серьезные. Мы вышли на матч с лидером нашего чемпионата, имея двух номинальных защитников. Конечно, противостоять такой команде, как «Зенит» - очень сложно. Тем не менее считаю, что мы должны были не бросать играть после первого пропущенного мяча. Еще раз хочу принести извинения болельщикам. Конечно, мы разочаровали и сами разочарованы. Тут добавить больше нечего, - прокомментировал Хасанби Биджиев.