С 26 апреля отключат горячую воду в 4 районах Волгограда

Мыться в таких придется жителям сотен домов. Фото: Валерий ШАХОВ

В Волгограде стартовал сезон отключений горячей воды. Часть горожан уже ощутили на себе прелести коммунальных страданий. С понедельника, 26 апреля 2021 года, к ним присоединятся жители еще четырех районов Волгограда. Как сообщили «КП-Волгоград» в компании «Концессии теплоснабжения», в графике отключений горячей воды на последнюю неделю апреля 2021 значатся Тракторозаводский, Краснооктябрьский, Советский и Красноармейский район Волгограда.

На три дня с 26 по 28 апреля 2021 останутся без горячей воды жители 22 улиц старой части Тракторозаводского района, в том числе улицы Дзержинского, Жолудева, Дегтярева, дома на проспекте Ленина и улице Ополченской.

В это же время, с 26 по 28 апреля 2021 отключат горячую воду на трех улицах северной части Краснооктябрьского района – Ватутина, Тарифной и Курильской.

Чуть меньше будут обходиться без горяченькой в конце апреля волгоградцы, проживающие в Советском районе. Купаться в тазике с 26 по 27 апреля 2021 придется обитателям 13 улиц, в том числе 35-й Гвардейской, 50-летия ВЛКСМ, Богданова и Родниковой, ак. Королева и Славской, Алексеевской, Автомобилистов и Университетского проспекта.

И в Красноармейском районе Волгоград на три дня с 26 по 28 апреля 2021 останутся без горячей воды жители 8 улиц, в том числе Гражданской, Изобильной, Остравской, Пролетарской, а также бульвара Энгельса и проспекта Героев Сталинграда. Вторая волна отключений с 28 по 29 апреля 2021 ожидает два дома на улицах Водников, 12а и Черепановых, 3.

Полный график отключений горячей воды в Волгограде в апреле 2021 с адресами смотрите здесь.