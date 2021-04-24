Коронавирус зафиксировали в 14 районах Волгоградской области

В больницах 1,9 тысячи волгоградцев, на карантине - более 7 тысяч человек. Фото: Олег ЗОЛОТО

На сегодня в Волгоградской области медики зафиксировали 104 новых заболевших коронавирусом, проживающих в 14 районах. Больше всего заразившихся в крупных городах. На Волгоград приходится почти половина ковидных пациентов – 47 человек, в Волжском подхватили инфекцию 11 жителей. Также 11 заболевших в Городищенском районе.

Как сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе, шесть заразившихся COVID-19 на сегодня в Светлоярском районе, 5 в Новониколаевском, по четыре человека заболели в Нехаевском и Фроловском. В Камышине и Среднеахтубинском районе добавили в списки заболевших по три человека, в Котовском, Октябрьском и Урюпинском – по два. И по одному инфицированному сегодня в Жирновском, Ольховском, Николаевском и Михайловском районах.

Всего в регионе за год пандемии заразились 56,7 тысячи человек.