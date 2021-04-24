Женщина и пять мужчин скончались от ковида в Волгоградской области

Умер от коронавируса на сегодня 1071 волгоградец. Фото: Артем КИЛЬКИН

Что ни день, в Волгоградской области регистрируют по пять смертей от коронавируса. На сегодня их больше – за сутки эксперты подтвердили еще 6 летальных исходов. Среди умерших одна женщина и пятеро мужчин, все в возрасте, с целым «букетом» заболеваний, и все – «сердечники». Двое из Волгограда, остальные из районов области.

Как сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе, среди умерших от коронавируса 63-летняя волгоградка и 79-летний волгоградец. К медикам обратились, когда инфекция уже нанесла непоправимый урон организму.

Не смогли медики помочь и 64-летнему жителю Камышинского района, 84-летнему мужчине из Даниловского, 95-летнему из Николаевского и 82-летнему жителю Серафимовичского района. У всех был диагностирован COVID-19 с двусторонней пневмонией.

Всего на сегодня скончался от коварной инфекции 1071 волгоградец.