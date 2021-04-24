Под Волгоградом фермеру грозит год тюрьмы за пожар на чужом поле

У фермера на поле загорелась иномарка. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Следователи Октябрьского района Волгоградской области завершили расследование и передали в суд уголовное дело в отношении фермера, неосторожные действия которого привели к пожару на чужом поле. У мужчины полностью сгорела машина, у его соседа – урожай озимой пшеницы. Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД, теперь фермеру грозит год тюрьмы за «уничтожение чужого имущества по неосторожности».

По данным следствия, 4 июля 2020 года 55-летний фермер приехал на своей иномарке на поле, посмотреть как идут дела. Остановился побеседовать с другим фермером, у которого был смежный участок. Машину бросил на уже убранной части поля. Вскоре иномарка загорелась, а вслед за ней заполыхал синим пламенем и урожай на соседском поле. Ущерб составил около 260 тысяч рублей.

А у соседа сгорела часть урожая. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- Согласно заключению пожарно-технической экспертизы, причиной пожара явился контакт стерни с нагретым глушителем припаркованного автомобиля, - пояснили в ГУ МВД по Волгоградской области.

Свою вину фермер не признал. Теперь его дело будет рассматривать Октябрьский районный суд.