Пять человек пострадали в ДТП с двумя легковушками в Волжском

В больницу с места ДТП увезли пять человек. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Пять человек пострадали в ДТП вечером в пятницу в Волжском. В десятом часу вечера 23 апреля на регулируемом перекрестке улиц Карбышева и 40 Лет Победы столкнулись два ВАЗа. Как сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону, в больницу с места аварии доставили пять человек, среди них оба водителя и двое подростков.

По предварительным данным, 22-летний водитель за рулем «ВАЗ-21099» на перекрестке улиц Карбышева и 40 Лет Победы поворачивал налево. Ему в это время горел «зеленый» сигнал светофора. Однако парень не уступил дорогу. В итоге «девяносто девятая» врезалась в «Ладу Гранта».

В этой аварии пять человек получили травмы. Среди пострадавших 23-летний водитель «Гранты» и двое его пассажиров – подростки 16-ти и 17-ти лет. В «ВАЗ-21099» ранения получили водитель и 23-летний пассажир. На скорой их увезли в больницу.