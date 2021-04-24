МЧС: в Волгоградской области ожидаются заморозки

Заморозки могут навредить растениям. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Волгоградцы уже привыкли к тому, что после зимы у нас сразу лето. Но апрельская погода еще готовит несколько неприятных сюрпризов. Как сообщили «КП-Волгоград», в ГУ МЧС по Волгоградской области, по данным Волгоградского ЦГМС ночью и утром 25 и 26 апреля 2021 в отдельных районах ожидаются заморозки. Температура может опуститься до минус 1 градуса.

В Волгограде в ночь на 25 апреля температура опустится до 4 градусов тепла, днем в воскресенье будет тоже прохладно – плюс 13 градусов. Но осадков не ожидается, а сквозь облака будет проглядывать солнце.

Волгоградцев просят позаботиться о своем здоровье. Отопление в регионе уже давно отключили. Так что тем, кто будет согреваться при помощи электроприборов или решит растопить печи, нужно внимательно следить за их состоянием.