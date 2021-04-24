Волгоградцы высадили яблони у ДК Тракторозаводского района

В Волгограде высаживают молодые деревья. Главное, чтобы они прижились. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Волгограде 24 апреля проходит всероссийский субботник. Во всех районах убирают, копают, сажают. Так, у Дворца культуры Тракторозаводского района горожане высадили более 270 растений на ранее благоустроенной территории. Сквер на улице Дзержинского украсили 250 кустов бирючины и 20 саженцев декоративной яблони.

- Дополнительное озеленение - продолжение работы по обновлению исторического центра Тракторозаводского района, - сообщили в мэрии.

В этом году благоустройство затронет и оставшийся в разрухе пятачок перед площадью у ДК. Начали здесь с замены инженерных сетей. После вместо старого асфальта уложат тротуарную плитку, сделают поливочник, газон, новые фонари и лавочки. Параллельно обновляют и фасад Дворца культуры. А в следующем году стартует новый этап работ по реконструкции улицы Дзержинского.