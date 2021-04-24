Родители четверняшек из Волгограда подали документы на расширение жилья

В семье Марковичей теперь две дочки и четыре сыночка. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

За семью Марковичей, в которой три месяца назад родились четверняшки, переживают не только в Волгограде. У Виктории и Алексея было две дочки. Видимо, глава семейства так сильно хотел сына, что у него их теперь четверо. Семья с шестью детьми лишь недавно закрыла ипотеку на небольшой дом. Но дети растут, жилплощади уже не хватает. Так что Марковичи подали в МФЦ документы на участие в программе «Молодая семья», чтобы купить больший дом для большой семьи.

- Областной бюджет компенсирует часть стоимости жилища, в процентах от общей суммы: до 30% семьям, в которых нет детей; до 35% семьям, в которых дети есть. Мы находимся на первом этапе - признание нуждаемости, - рассказала мама четверняшек Виктория Маркович в своем инстаграм.

Сейчас семья Марковичей живет в небольшом доме площадью 80 квадратных метров, лишь половина из которых жилая. Шесть разнополых детей и родители вскоре уже не будут там умещаться. И без помощи государства им не обойтись. Ведь обеспечивать семью в ближайшие годы отцу большого семейства придется одному.

- В течение месяца будут рассматривать наш пакет документов. Ждем и надеемся, что мы пройдём на 2 этап, - говорит Виктория.

Больше всего молодую маму беспокоит, что мужу исполнится 36 лет до того, как до них их очередь по программе.

- Если вам откажут, эту программу тогда надо просто закрывать. Но я верю, что все будет у вас хорошо, все получится, и пацаны будут делать первые шаги в новом доме, - считают многочисленные подписчики.