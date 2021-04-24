На трассе под Волгоградом произошло тройное ДТП

На саратовской трассе столкнулись три машины. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Массовое ДТП случилось вечером в пятницу, 23 апреля, под Волгоградом на трассе «Сызрань - Саратов - Волгоград». Около половины седьмого вечера в Дубовском районе столкнулись «Лада Приора», «УАЗ-31622» и грузовик «Скания». В итоге в больницу с места аварии увезли пассажира УАЗа.

Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД, по предварительным данным, ехавший в сторону Волгограда 22-летний водитель «Лада Приора» не выдержал безопасную дистанцию и врезался в «УАЗ-31622», двигавшийся в том же направлении. Удар был настолько сильным, что УАЗ вылетел на встречку, где столкнулся с встречным грузовиком.

- 59-летнний пассажир «УАЗ-31622» госпитализирован, - сообщили в полиции.

Всего за минувшие сутки на дорогах Волгограда и области произошло восемь ДТП с пострадавшими. Сотрудники ГИБДД зафиксировали более тысячи нарушений, а 35 водителей поймали пьяными за рулем.