Дождь и солнце: узнали, какая будет погода в Волгограде в выходные

Суббота еще будет дождливой, а вот воскресенье порадует волгоградцев ярким солнышком. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Волгоградцы всю рабочую неделю ждут выходные дни, чтобы провести их на даче, или на природе, но все их планы в последние дни портила погода – дожди льют уже неделю. Спешим порадовать: в эти выходные – 24 и 25 апреля – у вас будет возможность порадоваться весеннему теплу и солнцу. Хотя, если верить волгоградскому Гидрометцентру, дожди тоже будут.

Так, по данным волгоградского ЦГМС, в субботу, 24 апреля, в Волгоградской области ожидается переменная облачность. Ветер юго-западный, иногда с порывами до 9-14 метров в секунду. Но будет тепло: столбик термометра поднимется местами до +18 градусов. Хотя ночью будет прохладно – всего +2…+7 градусов. Ну и дожди – от слабых до умеренных.

А вот в воскресенье, осадки маловероятны. Из-за облаков выглянет яркое солнце, будет почти безветренно и воздух прогреется до +9...+12 градусов. Так что волгоградцы успеют насладиться весенним теплом и ароматом цветения.