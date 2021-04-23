Эксперты подсчитали, за сколько лет волгоградцы смогут накопить на «однушку»

Фото из архива КП.

Если верить аналитикам Hh.ru и ЦИАН, то среднестатистический волгоградец может накопить на квартиру всего за 6 лет. А, если волгоградец, не выезжая из своего города, захочет накопить на «однушку» в Москве, то ему придется сильно потерпеть – аж целых 27 лет.

Эксперты порталов решили подсчитать, в каких же городах России жителям проще всего накопить на собственное жилье. В расчете учитывали средние зарплаты трудящихся в городах и среднюю стоимость однокомнатной квартиры. Правда, аналитики не брали в расчет текущие расходы людей, так что если попасть в число волгоградцев, которые могут за 6 лет купить квартиру, придется откладывать на жилье всю зарплату. Но, если волгоградец работает в сфере «добычи сырья», то сможет накопить и за 4 года. Бухгалтерам и админперсоналу понадобится чуть больше – 7-8 лет.

К слову, быстрее всего смогут накопить себе на «однушку» жители Челябинска, Оренбурга и Саратова – в среднем за 5 лет. Дольше всего придется копить москвичам, и не потому, что у них маленькие зарпдаты, а потому что очень дорогое жилье. Поэтому в данном рейтинге Москва – на последней строчке, тогда, как Волгоград – на пятой.