Волгоградцам рассказали, где и как будут выбрать территории под благоустройство на 2022 год

Фото с сайта 34.gorodsreda.ru

С 26 апреля стартует голосование за объекты благоустройства: волгоградцы смогут сами выбрать территории, которые приведут в порядок в 2022 году. Проекты представлены на всероссийской онлайн платформе. Там же можно и отдать свой голос, либо сделать это через Госуслуги.. Для тех волгоградцев, кто не сможет разобраться с системой голосования самостоятельно, на помощь придут волонтеры. В Волгоградской области будет работать более 100 площадок, где будут работать волонтеры

16 площадок будет открыто в Волгограде, по три точки - в Камышине, Котово и Михайловке, по четыре - в Калаче-на-Дону и Урюпинске, семь - в Котельниково. Жители Волжского смогут проголосовать на 20 площадках. А во Фролово подготовлено аж 26 площадок, где будут работать волонтеры.

К середине мая в регионе обещают открыть ещё несколько мобильных пунктов голосования.

- Точки будут находиться в самых посещаемых местах - в торговых центрах, объектах культуры, в парках, скверах и так далее. Волонтёры будут одеты в брендированную форму с официальным логотипом нацпроекта. Они будут рассказывать об акции, о работе платформы, будут показывать проекты и помогать с голосованием, - рассказывают в администрации области. – Чтобы проголосовать на месте, у волонтера, надо назвать свои фамилию, имя и отчество, а также номер телефона. Вам поступит звонок, надо будет сказать волонтёру последние 4 цифры и голос учтется.

Проголосовать могут все жители старше 14 лет, но только за один проект. Та территория, которая получит наибольшее число голосов, попадет в список на благоустройство в 2022 году.

Напомним, голосование продлится с 26 апреля по 30 мая 2021 года.