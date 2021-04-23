УФАС разбирается, почему и как в Волгограде часть «подземки» отдали бизнесмену

Волгоградский антимонопольный комитет разбирается в обстоятельствах странной истории о том, как МУП «Метроэлектротранс» передал без торгов бизнесмену часть подземной станции. Да еще и по цене, буквально, взятой «с потолка».

А произошло вот что: в октябре 2020 года МУП «Метроэлектротранс» объявило аукцион на право заключения договора аренды части пешеходного перехода линии скоростного трамвая на станции «Профсоюзная». Но торги не состоялись, а после предприятие заключило договор с единственным участником, подавшим заявку. Это была некто Эктова.

- При этом цену договора рассчитали на основании отчета об оценке рыночной стоимости объекта, срок которого истек еще до объявления аукциона. Это уже основание для признания торгов незаконными. Кроме того, за аренду 130 квадратных метров площади станции была установлена плата в размере 65 520 рублей ежемесячно. Однако потом МУП «Метроэлектротранс» заключил с Эктовой допсоглашение, которым изменил расценки. А это запрещено делать в отношении договоров, заключенных на торгах. Таким образом, фактически был заключен новый договор без проведения торгов, - сообщают в волгоградском УФАС.

Дело еще находится на рассмотрении антимонопольщиков.