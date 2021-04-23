«Родина-мать» и дроны: волгоградец провел необычную спецоперацию по спасению

Квадрокоптер застрял на шлейфе скульптуры на высоте 70 метров. Фото: Андрей МИРЕЙКО

В Волгограде известный видеоблогер Александр Блинков провел необычную спецоперацию по спасению дрона и снял настоящий экшн. Нет, это не фильм из жанра фантастики, а реальная история, в которой главными действующими лицами оказались… квадрокоптеры.

Началась эта история с того, что один владелец беспилотника захотел снять знаменитый монумент «Родина-Мать зовет!» с высоты птичьего полета. Но во время полета случилось непредвиденное: квадрокоптер врезался в скульптуру и остался лежать на высоте 50 метров на развевающемся шлейфе волгоградской «мамы». Пришлось звать на помощь опытного «пилота» - Александра Блинкова – автора проекта «Волгоградсверху».

Оценив ситуацию, видеоблогер решил использовать для спасения дрона магнит, который привязали на веревке к его коптеру. С помощью этого магнита и достали беспилотник из плена «Родины-матери».

«Напоминает историю из будущего», «Спасательная операция паучка. Прям фильм «Марсианин», где паучек добрался до модуля, который потом эвакуировали», - комментируют необычную историю спасения подписчики волгоградского видеоблогера. Вот так будущее приходит в реальность.