Парад, фестиваль, мотопробег и салют: стала известна программа празднования 9 мая в Волгограде

По традиции Парад Победы в Волгограде возглавит легендарный танк Т-34. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В этом году, несмотря на то, что коронавирус никуда не исчез, День Победы в Волгоград будут праздновать, как обычно – с парадом, концертами, флешмобами и салютом. И уже утвердили программу празднеств на 9 мая 2021 года. Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, в общей сложности программа включает в себя более 140 мероприятий.

Утро 9 мая по традиции начнется с возложения цветов к памятным местам и мемориалам. А по площади Павших борцов вновь прошагает Парад Победы. Начнется он в 10.00.

Далее – в 11.00 – праздник продолжится на верхней террасе Набережной. Там будет проходить конкурс-фестиваль «Дети Мира и Дети Войны». Одновременно будет проходить здесь и военно-историческая реконструкция, где будет несколько фотозон, инсталляций, ну и, как водится, полевая кухня. В 15.00, а потом и в 17.00– здесь же – на верхней террасе – будет концертная программа, будет и духовой оркестр и песни военных лет.

А на главной площади Волгограда после Парада Победы соберутся участники технических клубов Волгограда и области на своих уникальных и раритетных машинах и мотоциклах. Посмотреть и потрогать эти эксклюзивы можно будет в 13.00.

Вечером – в 19.00 – праздничный концерт с участием творческих коллективов Волгограда. Сцена будет установлена у центральной лестницы.

Ну и кульминацией праздника станет фейерверк. Начало – в 22.00.