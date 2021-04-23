Режим работы Волжской ГЭС в апреле-мае 2021: сбросы достигнут максимума на Первомай

Фото: Администрация Волгоградской области

Волжская ГЭС увеличивает сбросы воды. Для специального весеннего попуска в низовья Волги в интересах рыбного и сельского хозяйства на гидросооружении открыли затворы водосливной плотины. Об этом сообщили в пресс-службе Волжской ГЭС. С 23 апреля Волгоградский гидроузел начал сброс воды через турбины станции и водосливную плотину. «КП-Волгоград» публикует режим работы Волжской ГЭС в апреле-мае 2021.

Среднесуточный расход с 23 апреля через гидроузел составляет 15000±500 кубометров воды в секунду. Далее сброс ежедневно будет увеличиваться до 27 апреля по 2000 кубометров в секунду, чтобы на следующий день выйти на максимально установленные расходы 25000±500 кубометров в секунду. Такой режим работы Волжской ГЭС в апреле-мае необходим для обводнения Волго-Ахтубинской поймы. Он продлится до 2 мая включительно. С 3 по 6 мая начнется снижение расходов воды по 2000 кубометров в секунду. С 7 по 10 мая сброс для составит 16000 кубометров в секунду – благоприятный для рыбного нереста.

Дальнейший режим работы Волжской ГЭС в апреле-мае 2021 будет определен Федеральным агентством водных ресурсов в зависимости от складывающейся гидрологической и водохозяйственной обстановки на основании рекомендаций Межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада.