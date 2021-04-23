Где в Волгограде пройдут субботники 24 апреля

Волгоградцев зовут присоединиться к уборке города.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
24 апреля во всех уголках нашей страны пройдут субботники: эдакий всероссийский флешмоб чистоты. Волгоград – не исключение. В нашем городе в эту субботу тоже тысячи горожан и коммунальщиков выйдут чистить свои дворы, скверы, парки, дороги и прочее. Для массовых субботников мэрия определила сразу несколько территорий. Итак, где же пройдут субботники в Волгограде 24 апреля 2021 года?
- В число территорий, где будут наводить порядок, попали:
- зеленая зона вдоль улицы Удмуртской в Красноармейском районе;
- зона у ДК Кирова и парк «Дружба» в Кировском районе, где в 10.00 стартуют «Чистые игры»;
- бульвар вдоль улицы Казахской в Советском районе;
- склон поймы реки Царица в Ворошиловском районе;
- зеленая зона вдоль улицы 7-ой Гвардейской в Центральном районе;
- парки «Героев-летчиков» и «Семейный» в Дзержинском районе;
- парк «70 лет Победы» в Краснооктябрьском районе;
- улица Дзержинского в Тракторозаводском районе.
Начнутся субботники в 9.00. Присоединиться к наведению порядка могут все неравнодушные волгоградцы.
- Можете самостоятельно устроить уборку в своих дворах у многоэтажек, и на территориях общего пользования в частном секторе. Все на субботник!