Где в Волгограде пройдут субботники 24 апреля

Волгоградцев зовут присоединиться к уборке города. Фото: Михаил ФРОЛОВ

24 апреля во всех уголках нашей страны пройдут субботники: эдакий всероссийский флешмоб чистоты. Волгоград – не исключение. В нашем городе в эту субботу тоже тысячи горожан и коммунальщиков выйдут чистить свои дворы, скверы, парки, дороги и прочее. Для массовых субботников мэрия определила сразу несколько территорий. Итак, где же пройдут субботники в Волгограде 24 апреля 2021 года?

- В число территорий, где будут наводить порядок, попали:

- зеленая зона вдоль улицы Удмуртской в Красноармейском районе;

- зона у ДК Кирова и парк «Дружба» в Кировском районе, где в 10.00 стартуют «Чистые игры»;

- бульвар вдоль улицы Казахской в Советском районе;

- склон поймы реки Царица в Ворошиловском районе;

- зеленая зона вдоль улицы 7-ой Гвардейской в Центральном районе;

- парки «Героев-летчиков» и «Семейный» в Дзержинском районе;

- парк «70 лет Победы» в Краснооктябрьском районе;

- улица Дзержинского в Тракторозаводском районе.

Начнутся субботники в 9.00. Присоединиться к наведению порядка могут все неравнодушные волгоградцы.

- Можете самостоятельно устроить уборку в своих дворах у многоэтажек, и на территориях общего пользования в частном секторе. Все на субботник!