Под Волгоградом полиция поймала браконьера и отпустила на волю сотни живых раков

Полицейские спасли сотни раков, у которых сейчас нерестовый период. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

План 32-летнего волгоградца заработать на раках навернулся …раком. Мужчину поймали со всем уловом и теперь мало того, что он лишился товара, так еще ему грозит наазание. Дело в том, что ловить раков сейчас запрещено.

Как рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону, примерно в шесть утра 22 апреля на посту ДПС, расположенном по улице Въездной в городе Палласовка, остановили для проверки «ВАЗ-21110». За рулем был 32-летний мужчина, который стал заметно нервничать при виде инспекторов. И те решили осмотреть машину, и нашли в багажнике несколько мешков с живыми раками.

- Волгоградец пояснил, что купил этих раков, чтобы перепродать в Волгограде, куда их и вез. А купил он их в Старополтавском районе, - уточняют в региональном Главке.

Отметим, что на реке Еруслан, где и были выловлены эти раки, с 25 апреля по 30 июня не разрешен вылов водных биоресурсов, так как действует нерестовый запрет. А значит, добыли этих раков незаконно

- По данному факту проводится проверка и назначены экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение, - добавляют в ГУ МВД по Волгоградской области. – А раков в тот же день сотрудники полиции выпустили в естественную среду обитания.