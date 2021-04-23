Водитель в больнице, на трассе пробка: в Волгоградской области столкнулись две фуры

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Сегодня, 23 апреля, около 10.00 на трассе в Волгоградской области столкнулись две фуры. Авария произошла на 813-м километре трассы «Москва-Волгоград» во Фроловском районе. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области, 64-летний водитель за рулем «Freightliner», перевозивший металлопрокат, выехал на встречную полосу и не справился с управлением. Фура в летела в другой большегруз «DAF» с канцтоварами, которым управлял 31-летний мужчина.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

- В результате ДТП водитель «DAF» с травмами попал в больницу, - уточнили в региональном Главке МВД.

Пробка растянулась на 3 километра. Данные "Яндекс.Карты".

На этом участке трассы «Москва-Волгоград» ведутся ремонтные работы. Из-за аварии фуры перегородили проезжую часть. На магистрали с обеих сторон образовалась пробка, которая растянулась на 3 километра. На участке ввели реверсивное движение, пока проезжая часть не будет освобождена от столкнувшихся машин. На месте работают инспекторы ДПС.