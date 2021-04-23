Под Волгоградом пройдут совместные российско-индийские учения «Индра-2021»

В Волгоград прибыли представители вооруженных сил Индии. Делегация приехала к нам на конференцию, которая посвящена подготовке и организации международного российско-индийского тактического учения «Индра-2021». Пройдут эти учения на волгоградской земле, точнее на полигоне Прудбой в Волгоградской области.

- Сегодня члены делегаций России и Индии согласовывали состав сил и средства, порядок пересечения границы и организации материально-технического обеспечения, - уточняют в пресс-службе Южного военного округа.

По информации оборонного ведомства, на военных учениях «Индра-2021» планируют задействовать около 250 военнослужащих вооруженных сил Индии и порядка 250 военнослужащих ЮВО.

Ну а пока индийские коллеги побывали с экскурсией на Мамаевом кургане, посетили музей-панораму Сталинградской битвы, увидели «Родину-мать» и смену часовых роты Почетного караула в Зале Воинской славы.

- В 2021 году военнослужащие ЮВО планируют принять участие еще я нескольких международных учениях: с подразделениями вооруженных сил Абхазии, Южной Осетии, Армении, Алжира, Индии, Казахстана и Пакистана, - сообщают в ЮВО.