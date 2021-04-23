В Волгограде обновляют подземный переход у вокзала

Подземный пешеходный переход, который расположен у железнодорожного вокзала и соединяет Привокзальную площадь, пригородный вокзал и улицу Балонина, давно нуждался в обновлении. И хотя текущий ремонт осуществляется почти ежегодно, некоторые элементы требовали капитальных работ. Особенно в печальном состоянии были облицовочные мраморные плиты у входа в тоннель. На них и сконцентрировали ремонтные работы.

Ремонтные работы начались в марте текущего года. Строители уже переложили облицовочные мраморные плиты у входа в тоннель. Из-за большого веса плитки при ее монтаже использовались специальная клеевая смесь и анкерное крепление, обеспечивающее высокую надёжность соединения. В ближайшее время специалисты уложат дополнительную гидроизоляцию. Кроме того, рабочие поштукатурили стены и потолок входной группы, после чего их покрасят, - уточняют «КП-Волгоград» в пресс-службе Приволжской железной дороги.

Завершить ремонтные работы обещают уже до конца апреля 2021 года.

- Ежедневно этим подземным переходом пользуются более 2 тысяч волгоградцев и гостей города, - говорят в Привжд.