Для дачников и садоводов: в Волгограде откроют 7 новых ярмарок

Всего в Волгограде утвердили более 60 мест для ярмарок Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Волгограде в 2021 году откроются 7 новых ярмарок. Организаторы уже готовят площадки в Дзержинском, Краснооктябрьском и Ворошиловском районах. Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации города, в первую очередь ярмарки будут предназначены для реализации продукции сельхозтоваропроизводителей, дачников и садоводов. Торговые места будут находиться в шаговой доступности от жилых массивов.

В Краснооктябрьском районе одна ярмарка развернется на улице Библиотечной, еще две – рядом с рынком ООО «Север» на улице Башкирской. В Дзержинском районе торговая площадка начнет работать на пересечении улиц Ангарской и Полины Осипенко. Там уже есть одна действующая ярмарка. Также дачники и садоводы смогут реализовывать свою продукцию на организованных местах на пересечении улиц Кутузовской и 51-й Гвардейской. В Ворошиловском районе ярмарки появятся на улице Кузнецкой и имени Саши Филиппова. На всех объектах работы находятся на разных этапах.

- На всех площадках монтируется твердое покрытие, оборудуются санузлы и места для сбора отходов. Также благоустраивается и сама территория. Для обеспечения безопасности граждан вся реализуемая продукция проходит санитарно-ветеринарный контроль, - добавили в мэрии.

Всего в Волгограде на сегодняшний день утвердили более 60 ярмарочных площадок.