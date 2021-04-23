В волгоградском ЦПКиО посадили ели, каштаны, рябины и готовят к открытию Париж

Фото: Администрация ЦПКиО

В Волгограде в Центральном парке культуры и отдыха продолжается озеленение. Накануне, 22 апреля, там высадили еще 43 дерева силами социально ориентированных организаций. Работы приурочили к Международному дню Земли. Как рассказал «КП-Волгоград» генеральный директор ООО «Парк» Андрей Еркин, праздник имеет экологическую направленность и призван обратить внимание людей на вопросы внимательного отношения к природе. Напомним, у этой компании зона отдыха ЦПКиО находится в концессии. Были высажены ели, каштаны, клены, рябины и другие виды деревьев высотой от двух до шести метров. Самостоятельно администрация парка высаживает 190 крупномерных растений. На территории продолжаются и другие виды работы.

- В парке приступили к установке системы видеонаблюдения, всего на первом этапе будет установлено 30 видеокамер. Начали устройство системы полива на новых участках парка площадью около 4,5 тысяч квадратных метров, - добавил Андрей Еркин.

На следующей неделе в ЦПКиО планируют установить еще 39 светильников высотой около четырех метров. Они будут освещать основные пешеходные аллеи. Также посеют траву на площади около пяти тысяч квадратных метров и высадят еще 82 дерева. А в эти выходные в парке запустят новые аттракционы – «Гусеница» и «Париж».