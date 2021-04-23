В Волгограде эвакуировали несколько торгово-развлекательных центров

В пятницу утром, 23 апреля, в Волгограде эвакуировали два торгово-развлекательных центра. Посетители и персонал поспешили покинуть «Парк Хаус», «Мармелад», «Ворошиловский» и «Европа Сити Молл». Как рассказывают очевидцы, к зданиям в Дзержинском, Центральном и Ворошиловском районах города прибыли сотрудники экстренных служб.

«В помещения никого не пускают. Что там? Стоим уже час на улице. Кто обладает информацией? Приехала полиция, скорая и пожарные, все спецслужбы там», - пишут волгоградцы в социальных сетях, которые оказались в ТРЦ.

Причиной эвакуации могли стать сигналы о минировании. Однако взрывчатые предметы специалисты нигде не нашли.

Напомним, 21 апреля в Волгограде эвакуация была в ТРЦ «Акварель». Причиной, возможно, стало ложное минирование. А 9 апреля поступили сигналы об угрозах взрывов в 5 районных судов города Волгограда. Однако сообщения оказались ложными.