Мотоциклист на трассе влетел в «КамАЗ»: водитель в больнице

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Накануне вечером, 22 апреля, в Волгоградской области на трассе «Сызрань - Саратов – Волгоград» в Дубовском районе произошла авария с участием мотоцикла и «КамАЗа». 25-летний водитель двухколесного коня «Kawasaki» на 659 километре магистрали не выдержал безопасную дистанцию и влетел в грузовик. «КамАЗ» под управлением 32-летнего водителя двигался в попутном направлении, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области. В результате ДТП мотоциклиста с травмами доставили в больницу.

В Котельниково днем в четверг 27-летний молодой человек за рулем «ВАЗ-2107» на перекрестке улиц Ломоносова и Калинина не притормозил перед знаком «Уступи дорогу». В итоге машина столкнулась с «ВАЗ-2114» под управлением 34-летней женщины. От удара «семерка» перевернулась за пределами проезжей части. А ее водителя госпитализировали.