В Волгоградской области водителя, который пьяным на смерть сбил парня, отправили в тюрьму на 7 лет

Родителям погибшего виновник ДТП выплатит компенсацию морального вреда в сумме более 1,7 миллиона рублей Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Волгоградской области Новоаннинский районный суд отправил в тюрьму 46-летнего мужчину, который был признан виновным в смертельном ДТП. Трагедия произошла ночью 7 августа 2020 года. Водитель «Nissan Patrol» ехал по улице Пугачевской. Вдоль дороги из-за отсутствия тротуара шли 22-летний парень и 23-летняя девушка. На освещенном участке мужчина сбил пешеходов. Девушка получила легкий вред здоровью, а парень скончался на месте аварии, сообщила «КП-Волгоград» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина.

- Расследование уголовного дела проводилось СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области. Государственное обвинение по уголовному делу поддерживалось прокуратурой Новоаннинского района Волгоградской области. Вину в содеянном фигурант уголовного дела полностью признал, - добавили в прокуратуре.

Суд наказал мужчину лишением свободы сроком на 7 лет с отбыванием в исправительной колонии-поселении. Еще 3 года он не сможет управлять автомобилями. Также суд удовлетворил иски родителей погибшего о взыскании морального вреда в сумме более 1,7 миллиона рублей, в связи с чем на автомобиль фигуранта уголовного дела был наложен арест. До вступления приговора в законную силу мужчина будет находиться под стражей.