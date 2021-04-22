Сторонницу Навального в Волгограде отправили за решетку на 25 суток

Сотрудница штаба Навального в Волгограде Мария Худоярова вновь оказалась в полиции. Ее опять поймали на призывах в соцсетях к волгоградцам выходить на незаконный митинг. Только на этот раз волгоградка штрафом не отделалась, теперь ее отправили за решетку. Как уточнили «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе волгоградских судов, девушку арестовали на 25 суток.

- В суде было установлено, что Мария Худоярова уже ранее привлекалась к административной ответственности за призыв к участию в несанкционированном массовом мероприятии в соцсетях. Поэтому сегодня, 22 апреля, Центральный районный суд Волгограда привлёк ее к административной ответственности уже за повторное нарушение – по части 8 статьи 20.2 КоАП РФ. В связи с чем ей назначено наказание в виде административного ареста сроком на 25 суток, - сообщают в волгоградском суде.

И добавляют, что свою вину в суде Мария Худоярова не признала. И постановление в законную силу еще не вступило, а значит, может быть обжаловано.

Напомним, что на незаконном митинге, который прошел в Волгограде 21 апреля были задержаны 8 человек. Семерых из них оштрафовали на суммы от 10 до 20 тысяч рублей. Одного из участников арестовали на 10 суток, но не за призывы, а за наркотики.