"Прогресс есть!": обновленную Набережную Волгограда показали с высоты птичьего полета

Набережная за год сильно преобразилась. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Набережная Волгограда постепенно преображается. Здесь полностью обновили центральную лестницу и верхнюю террасу, привели в порядок причалы, сквер у «Гасителя», сделали новое освещение и еще много чего. Сейчас основные работы идут на строительстве амфитеатра и пешеходного моста. Изменения налицо. Чтобы оценить масштаб преображений за минувший год, волгоградский видеоблогер и автор проекта «Волгоградсверху» Александр Блинков, снял Набережную с высоты птичьего полета, то есть со своего квадрокоптера.

«Традиционный пролет над Набережной. Смотрим, что изменилось с весны 2020-го. Прогресс есть!», - констатировал Блинков.

Волгоградцы оценили и видеоролик блогера и красоту обновленной Набережной: «Супер!», «Спасибо за демонстрацию, действительно красиво».

Единственное замечание, которое сделали горожане, - «И нет на нашей Набережной ни одного пляжа…».

До обустройства пляжей пока действительно не добрались. Но, может, не все сразу.