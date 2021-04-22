В Волгограде из окна выпала молодая женщина

Несчастный случай произошел в Центральном районе Волгограда: из окна пятиэтажки выпала 28-летняя женщина. Волгоградка осталась жива, но находится в реанимации в очень тяжелом состоянии.

Инцидент произошел вечером 21 апреля. Известно, что у женщины было серьезное заболевание, во время приступа которого она оказалась у раскрытого окна. Проживала она на четвертом этаже пятиэтажки. Все обстоятельства случившегося еще выясняют правоохранители. Известно лишь то, что сейчас женщина находится в больнице №25, где за ее жизнь борются медики.

Отметим, что это второе подобное ЧП за последние сутки в Волгограде. Утром 22 апреля тело 30-летнего мужчины обнаружили у 20-этажного дома в Дзержинском районе. По предварительным данным, смерть несчастного не носит криминальный характер. В кармане погибшего мужчины были все его документы, согласно которым он является жителем Белгородской области.