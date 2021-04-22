Копателями в русле Мечетки в Волгограде займется природоохранная прокуратура

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Вокруг стройки, которую развернули в русле Метечки в Волгограде, скандал не утихает уже месяц. В мэрии Волгограда уверяют, что все работы ведутся на законных основаниях. При этом в областном комитете природных ресурсов от оценки действий строителей воздержались, сообщив «КП-Волгоград» лишь то, что «вся информация передана в природоохранную прокуратуру, а уже надзорное ведомство будет принимать решение по применению мер реагирования».

Напомним, в конце марта в пойме реки Мечетка – между Спартановкой и Нижним Тракторным – появились экскаваторы и стали активно рыть котлован. Волгоградцы забили тревогу, на что в администрации успокаивают: там ведутся работы по благоустройству.

«Еще в 2020-м департамент муниципального имущества выдал разрешение на размещение элементов благоустройства на участке на склоне балки Мокрая Мечетка. Разрешение выдано сроком на три года. Общая площадь участка - 5250 квадратных метров. До выдачи разрешения на этом месте была стихийная свалка, а волгоградец взялся убрать весь мусор и благоустроить склон, высадить деревья и поставить лавочки. Заявление на проведение земляных работ в рамках соглашения тоже было подано в администрацию Тракторозаводского района», - говорят в мэрии Волгограда.

Одно «но»: земляные работы ведутся в том числе в водоохраной зоне и прибрежной защитной полосе водных объектов, и строители уже насыпали здесь горы размываемого грунта, за что и были подвержены административному наказанию.