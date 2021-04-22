Центр Волгограда из-за аварий застыл в девятибалльной пробке

Вечером 22 апреля центр города застыл в пробках. Фото с сервиса Яндекс.Пробки

Вечер 22 апреля выдался у волгоградских автомобилистов тяжелым: сразу несколько аварий произошло в центре Волгограда, из-за чего пробки растянулись на несколько километров. По данным сервиса Яндекс к 19.00 пробки достигли 9 баллов.

«7-я Гвардейская стоит, не советую туда ехать. И тем более не советую сворачивать на Хиросиму: при выезде на Вторую Продольную магистраль в сторону Мамаева кургана крупная авария, дорога полностью перекрыта. Улицу Хиросимы я преодолел за 1 час и 20 минут», - делится волгоградец с коллегами-автомобилистами в одной из популярных групп Волгограда в соцсети.

Другие водители сообщают, что на перекрестке на 7-й Гвардейской еще и светофор не работает, а на 39-ой Гвардейской машина заглохла прямо посреди дороги. Все это добавило проблем к и без того непростой ситуации на дорогах Волгограда в час-пик, когда люди возвращаются с работы по домам.