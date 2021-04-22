Организатора незаконного митинга в Волгограде арестовали за наркотики

«Вдохновителя» и организатора незаконного митинга в Волгограде, который прошел 21 апреля, арестовали на 10 суток. Причем за решетку его отправили даже не за призывы, а за наркотики. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в объединенной пресс-службе волгоградских судов.

29-летнего Ивана Ларкина задержали вчера, 21 апреля, во время несанкционированного шествия. Этот парень вел себя весьма агрессивно и явно неадекватно. Полицейские заподозрили, что мужчина находится под воздействием наркотических или психотропных веществ. Его задержали, но от прохождения медосвидетельствования молодой человек отказался. На него завели административное производство.

- Сегодня, 22 апреля, Постановлением Мирового судьи судебного участка №121 Центрального района Волгограда Иван Ларкин привлечён к административной ответственности по ч.1 ст.6.9 КоАП РФ – «потребление наркотических или психотропных веществ без назначения врача». В качестве наказания суд определил ему административный арест сроком на 10 суток, - сообщают в пресс-службе волгоградского суда.

Отметим, что всего на незаконном митинге в Волгограде 21 апреля задержали 8 человек. Семерым выписали штрафы.