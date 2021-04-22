Волгоградстат: средняя пенсия в регионе за год выросла на 786 рублей

За минувший год в регионе численность пенсионеров уменьшилась почти на 20 тысяч человек. Фото: Алексей ФОКИН

То, что Волгоградская область вымирает – факт, который подтверждает статистика. Даже численность пенсионеров за последний год уменьшилась более, чем на 20 тысяч человек. Зато, как сообщили "КП-Волгоград" в Волгоградстате, у оставшихся выросла пенсия – за год на 786 рублей.

По состоянию на 1 января 2020 года в Волгоградской области проживало 759,6 тысяч пенсионеров. К 1 января 2021 года их численность составляла 743 тысячи человек, а к 1 марта 2021 года пенсионеров осталось 737,5 тысяч. Не последнюю роль в этом сыграл и коварный коронавирус, который унес жизни больше тысячи волгоградцев за этот пандемийный год.

Из хорошего: за прошедший год средний размер пенсии в Волгоградской области вырос на 5,6 процентов, и к 1 марта 2021 года составил 14901 рубль. Правда, средняя пенсия волгоградцев по-прежнему не дотягивает до размера средней пенсии в России, которая на 1 марта 2021 года составила 15 тысяч 744 рубля.