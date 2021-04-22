В Волгоградской областной прокуратуре сменился заместитель прокурора

В последние годы Владимир Мосин был прокурором Ставрополя. Фото областной прокуратуры.

В Волгоградской областной прокуратуре перестановка кадров: там сменился заместитель прокурора. Сегодня, 22 апреля, Генпрокурор России назначил на должность зампрокурора региона Владимира Мосина. К нам старшего советника юстиции перевели из Ставрополя.

Что известно о новом сотруднике высшего прокурорского звена? Мосин родился в Алтайском крае, там же окончил Алтайскую академию экономики и права по специальности юриспруденция. С 2002 года служит в органах прокуратуры. Начинал карьеру в родном регионе, потом его перевели в Ставропольский край, где он дослужился до начальника уголовно-судебного управления прокуратуры. А с февраля 2020-го занимал должность прокурора Ставрополя Ставропольского края.

- За добросовестное исполнение служебных обязанностей Владимир Мосин неоднократно поощрялся правами Генерального прокурора Российской Федерации, - уточняют в ведомстве.