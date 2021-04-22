В Волгограде с 23 апреля сузят дорогу на 7-й Гвардейской

Работы планируют закончить в мае Фото: Мария ЛЕНЦ

В Волгограде с 23 апреля начнут ремонтировать дорогу на улице 7-й Гвардейской в Центральном районе. Работы пройдут на пересечении проезжей части с трамвайными путями. Дорожники уложат новый асфальт вровень с рельсами и дорожным полотном. Водители машин и их пассажиры наконец-то не будут трястись при переезде неиспользуемых трамвайных путей. Реконструкция повысит пропускную способность и безопасность участка, сообщили «КП-Волгоград» в мэрии. Из-за ремонта движение на этом отрезке будет сужено до двух полос – по одной в каждом направлении.

- Будет задействована тяжелая техника, включая технический спецвагон. Работы будут вестись с учетом погодных условий, - добавили в городской администрации.

Обновлением этого участка займутся бригады МУП «Метроэлектротранс» и МБУ «Северное». До какого именно числа будут менять асфальт на пересечении проезжей части и рельсов, не уточняется. Планируется, что реконструкция объекта в центре Волгограда продлится до мая.